Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8АМТ (RA-25640) по предварительной информации потерпел крушение из-за столкновения лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ (RA-22427). В результате крушения RA-25640 все погибли. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Чрезвычайное происшествие произошло 4 августа в 5 часов 43 минуты по московскому времени в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки "Ванкор" (Красноярский край). На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа.

Вертолет RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на площадке "Ванкор". Вертолет Ми-8АМТ (RA-25640) выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640 1985 года рождения, окончил Омское летное училище, налетал 5 тыс. 990 летных часов, из которых 2 тыс. 300 часов в качестве командира воздушного судна.

Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Руководство и специалисты компании вылетели на место события.