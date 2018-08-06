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Тюменский турнир по мини-футболу посвятили Борису Елькину

Спорт, 17:21 06 августа 2018

XXI турнир по мини-футболу им. Бориса Елькина. Фото организаторов

Команда "Чинги-Тура" выиграла XXI турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, судьи всесоюзной категории Бориса Елькина. Соревнования прошли на стадионе СК "Строймаш" 4 августа, сообщила СДЮСШОР "Прибой".

В турнире приняли участие восемь команд. Победу одержала команда "Чинги-Тура", на втором месте - команда "Геолог", бронзовым призером стала команда "Фан-спорт". Команды получили дипломы и кубки, а также памятные подарки от племянников, внучек и правнучки Бориса Елькина.

На церемонии открытия участников приветствовал серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин города Тюмени Владимир Чебоксаров и полный тезка и племянник судьи, доцент ТИУ, чемпион Европы по баскетболу Борис Елькин.

Отметим, в качестве судьи Борис Елькин сопровождал соревнования по хоккею с шайбой и мячом, волейболу, баскетболу и даже спортивной гимнастике, а также параллельно осваивал тренерскую профессию. Под его руководством в 50-60-е годы выступали футбольная команда "Звезда" и хоккейный клуб "Водник", последний под началом Бориса Петровича участвовал в финале Кубка СССР среди молодежных команд.

Организаторами турнира выступили департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, МАОУ ДО СДЮСШОР "Прибой", ОО "Тюменская городская федерация футбола".

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# мини-футбол , соревнования , турнир

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