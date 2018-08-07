Школа для одаренных детей собрала ребят в городе Дружбы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

65 тюменских школьников отправились учиться в летнюю многопрофильную школу для одаренных детей, организованную в Центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал".

Ученики тюменских школ, среди которых победители и призеры интеллектуальных конкурсов различного уровня, в течение 18 дней будут углубленно изучать естественные науки с лучшими преподавателями вузов и школ города, сообщает департамент образования администрации города Тюмени. Школьников ждут занятия по инженерному конструированию, программированию, геологии и геодезии, также ребята будут заниматься культурным ландшафтом и поработают в лаборатории прикладной физики и химии.

"Несмотря на каникулы, участники смены готовы с головой окунуться в науку. Это те ребята, которые сочетают отдых с развитием и образованием. В этом им помогает городская многопрофильная смена для одаренных детей. Программа смены ориентирована на гармоничное развитие личности ребенка, расширение кругозора и развитие у детей исследовательских умений", – рассказала начальник отдела информационно-методического центра Тюмени Елена Лугачева.

Юные гении будут учиться по четырем профилям: инженерно-физический, информационно-математический, естественно-научный и гуманитарно-медийный. Итоги обучения подведут на научном форуме 22 августа: каждый участник смены получит свидетельство о прохождении дополнительной образовательной программы интеллектуальной направленности по профилю.

Помимо занятий школьников ждет насыщенная досуговая программа. По легенде смены участники попадут в город Дружбы, где каждый найдет себя настоящего и узнает секрет совершенства. В конце смены ребята составят картину Мира добра.

Многопрофильные смены для одаренных детей проводятся два раза в год - зимой и летом - на безвозмездной основе, их бессменным организатором является информационно-методический центр города Тюмени.