Тюменцы презентуют авторскую программу нейрофитнеса в Екатеринбурге

Фото из группы "Волшебный батут, Спб, программа нейрофитнеса" во "Вконтакте" Фото из группы "Волшебный батут, Спб, программа нейрофитнеса" во "Вконтакте"

Интенсив по авторской методике нейрореабилитации детей с расстройствами аутистического спектра "Волшебный батут" проведут тюменские общественники в Екатеринбурге с 13 по 31 августа.

Специалисты "Волшебного батута" работают с детьми с любой сложности, применяют принципы педагогических подходов Льва Выготского, элементы АВА и Floortime, сенсорную интеграцию, АФК, батутотерапию. Программа на постоянной основе работает в Тюмени, Сургуте и Санкт-Петербурге.

Как сообщают организаторы, эта методика будет полезна в том числе для детей и подростков с сенсорным дисбалансом, с речевыми и ментальными нарушениями, нарушениями крупной моторики (координация, равновесие, баланс), поведенческими нарушениями (отсутствие имитации и навыков выполнения инструкций), нарушениями зрения и слуха сенсорной природы, ДЦП в предхождении, с синдромом Дауна.

Напомним, "Волшебный батут" - это уникальная позитивная методика адаптивной физкультуры с занятиями на нестабильной поверхности (батуты, скалодром). Она позволяет улучшить физические и сенсомоторные навыки и координацию, доразвить вестибулярный аппарат, ускорить психические процессы и интеграцию мозговых структур, уменьшить синдром гиперактивности, улучшить режим сна и бодрствования, работы органов ЖКТ, поднять иммунитет, так как занятия на батутах активно влияют на лимфосистему организма.

С 6 августа авторы методики, Гульнара и Антон Совковы, разнообразили программу, включив в нее новое оборудование.Теперь тренеры занимаются с детьми на батуте, в веревочном парке, на скалодроме, самокате, роликах, велосипеде и гироскутере.

Занятия будут проходить на базе батутного парка "Разгон" (ТЦ "Алатырь", ул. Малышева, 5) с 10 до 20 часов с понедельника по пятницу. Курс - 15 занятий.

Руководитель АНО "Большие надежды" и один из авторов методики Гульнара Совкова 4 августа уже провела для екатеринбуржцев на площадке АНО "Открытый город" семинар "Спорт, речь, интеллект".

"Если раньше приходили только родители, то сейчас уже половина участников были специалисты. Радует, что специалисты и с нормотипичными детками стали уделять внимание развитию крупной моторики, одной из основ базовых психических функций. В составе группы были логопеды, хореографы, АФК, специалисты по сенсорной интеграции", - поделилась впечатлениями от семинара Гульнара Совкова.

Записаться на интенсив и узнать всю подробную информацию можно в группе проекта в социальной сети.

Фото со страницы Гульнары Совковой в социальной сети "ВКонтакте" Фото со страницы Гульнары Совковой в социальной сети "ВКонтакте"

Дарья Казакова