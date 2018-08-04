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Тюменские подростки сразятся в гонках на радиоуправляемых танках

Общество, 09:01 04 августа 2018

Фото ЦСиМИ "База Героев"

Тюменские подростки сразятся в гонках на радиоуправляемых танках

Серию турниров для подростков на радиоуправляемых танках "Т-90" запустят авторы программы "Достойный выбор" совместно с областным советом ветеранов в августе. Этот проект под названием "Стальная гвардия" пройдет не только в Тюмени, но и в ряде районов области, в которых работают наиболее активные ветеранские организации. Об этом рассказал руководитель программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

"Мы считаем, что этот проект помимо своей миссии по работе с подростками и военной профориентации, позволит познакомить и объединить общественные организации на местах, которые действительно хотят воспитывать патриотов. По оценкам специалистов, в войсках будет увеличиваться количество техники, управляемой дистанционно. Значит, надо проводить профориентационные проекты уже сейчас", - уверен общественник.

Активисты уже приобрели для "Стальной гвардии" четыре танка Т-90 и два автомобиля ГАЗ-66. Участвовать смогут подростки 12-16 лет, как мальчики, так и девочки, командами по два человека. Главный приз организаторы пока держат в секрете, но намекают, что он точно будет не хуже поездок в Крым, которые проводились в прошлом году для победителей турнира "Команда ДВ".

Дарья Казакова

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# Достойный выбор , Максим Шереметьев , НКО , общественные организации , патриотическое воспитание

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