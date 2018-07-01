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Тюменцев приглашают в школу волонтера-медика

Общество, 18:10 25 июля 2018

www.tyumsmu.ru

Новый набор в школу волонтера-медика начался в Тюменском государственном медицинском университете. Региональный штаб Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" был создан на базе этого вуза в 2016 году.

Новобранцы будут постигать азы медицинской помощи с августа по сентябрь. К участию приглашаются студенты медицинского университета и Тюменского медицинского колледжа, абитуриенты, а также все те, кто хочет связать свою жизнь с медициной и помогать людям.

В школе новички пройдут обучение по основным направлениям: помощь медицинскому персоналу, медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий, санитарно-профилактическое просвещение жителей, профориентация школьников, интересующихся медициной.

Помимо помощи пациентам и медицинскому персоналу в клиниках, участники движения намерены реализовать проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни в формате интересных лекций и увлекательных квестов, сообщают в пресс-службе ТюмГМУ.

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# Год волонтера , Тюменский медицинский университет

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