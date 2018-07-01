Почти сотня детей поучаствовали в инклюзивном забеге в Затюменском экопарке
99 детей от 3 до 15 лет приняли участие в благотворительном инклюзивном забеге "Спорт без границ", который проходил в Затюменском экопарке 29 июля.
Как рассказала одна из организаторов мероприятия, руководитель АНО "Большие надежды" Гульнара Совкова, миссией забега было объединение особых детей и обычных ребят не только в одном спортивном мероприятии, но и в жизни, приобщение тюменских мальчишек и девчонок и их родителей к принятию семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
Участники преодолевали дистанцию в 500 метров. На детской трассе было вручено 24 комплекта наград. Все участники спортивного события получили подарочные комплекты от партнеров. Среди 99 детей было 20 ребят с особенностями здоровья от 3 до 12 лет.
"Спортивный праздник состоялся и показал, что у спорта нет границ! И спорт может быть и должен стать доступным детям и подросткам с особыми потребностями", - уверена Гульнара Совкова.
Организаторами мероприятия выступили АНО "Большие надежды", программа нейрофитнеса "Волшебный батут", беговой клуб SIBSTAR. Партнеры инклюзивного забега - департамент соцразвития Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, фонд президентских грантов и сеть батутных центров "Атмосфера".
Дарья Казакова