Почти сотня детей поучаствовали в инклюзивном забеге в Затюменском экопарке

Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ" Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ"

99 детей от 3 до 15 лет приняли участие в благотворительном инклюзивном забеге "Спорт без границ", который проходил в Затюменском экопарке 29 июля.

Как рассказала одна из организаторов мероприятия, руководитель АНО "Большие надежды" Гульнара Совкова, миссией забега было объединение особых детей и обычных ребят не только в одном спортивном мероприятии, но и в жизни, приобщение тюменских мальчишек и девчонок и их родителей к принятию семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Участники преодолевали дистанцию в 500 метров. На детской трассе было вручено 24 комплекта наград. Все участники спортивного события получили подарочные комплекты от партнеров. Среди 99 детей было 20 ребят с особенностями здоровья от 3 до 12 лет.

"Спортивный праздник состоялся и показал, что у спорта нет границ! И спорт может быть и должен стать доступным детям и подросткам с особыми потребностями", - уверена Гульнара Совкова.

Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ" Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ"

Организаторами мероприятия выступили АНО "Большие надежды", программа нейрофитнеса "Волшебный батут", беговой клуб SIBSTAR. Партнеры инклюзивного забега - департамент соцразвития Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, фонд президентских грантов и сеть батутных центров "Атмосфера".

Дарья Казакова