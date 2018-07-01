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Почти сотня детей поучаствовали в инклюзивном забеге в Затюменском экопарке

Спорт, 18:16 31 июля 2018

Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ"

99 детей от 3 до 15 лет приняли участие в благотворительном инклюзивном забеге "Спорт без границ", который проходил в Затюменском экопарке 29 июля.

Как рассказала одна из организаторов мероприятия, руководитель АНО "Большие надежды" Гульнара Совкова, миссией забега было объединение особых детей и обычных ребят не только в одном спортивном мероприятии, но и в жизни, приобщение тюменских мальчишек и девчонок и их родителей к принятию семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Участники преодолевали дистанцию в 500 метров. На детской трассе было вручено 24 комплекта наград. Все участники спортивного события получили подарочные комплекты от партнеров. Среди 99 детей было 20 ребят с особенностями здоровья от 3 до 12 лет.

"Спортивный праздник состоялся и показал, что у спорта нет границ! И спорт может быть и должен стать доступным детям и подросткам с особыми потребностями", - уверена Гульнара Совкова.

Фото организаторов благотворительного забега "Спорт без границ"

Организаторами мероприятия выступили АНО "Большие надежды", программа нейрофитнеса "Волшебный батут", беговой клуб SIBSTAR. Партнеры инклюзивного забега - департамент соцразвития Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, фонд президентских грантов и сеть батутных центров "Атмосфера".

Дарья Казакова

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# Гульнара Прадедова , дети , детский спорт , инклюзивный забег , экопарк Затюменский

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