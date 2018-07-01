  • 20 июля 201820.07.2018пятница
  • USD63,2746
    EUR73,4808
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северный

Волонтеры "Потеряшек" приглашают тюменцев на благотворительное занятие по стретчингу

Общество, 17:32 20 июля 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

На благотворительное занятие по стретчингу приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" 22 июля.

Тренировка пройдет на WorkOut-площадке у набережной Туры, начало - в 13 часов. Ее проведет КМС по художественной гимнастике, тренер персональных программ Виктория Винарская. Взнос за участие - от 200 рублей. Все собранные деньги пойдут на нужды подопечных фонда.

Организаторы проекта "Активное лето с "Потеряшками" напоминают, что стретчинг – это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки. Все подробности об акции и запись - в группе проекта.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Год волонтера , потеряшки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 20.07.2018Великое противостояние Марса можно увидеть в Московском планетарии
18:03 20.07.2018Учения железнодорожных войск прошли под Ишимом
17:54 20.07.201821 июля - события дня
17:32 20.07.2018Волонтеры "Потеряшек" приглашают тюменцев на благотворительное занятие по стретчингу