Волонтеры "Потеряшек" приглашают тюменцев на благотворительное занятие по стретчингу
На благотворительное занятие по стретчингу приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" 22 июля.
Тренировка пройдет на WorkOut-площадке у набережной Туры, начало - в 13 часов. Ее проведет КМС по художественной гимнастике, тренер персональных программ Виктория Винарская. Взнос за участие - от 200 рублей. Все собранные деньги пойдут на нужды подопечных фонда.
Организаторы проекта "Активное лето с "Потеряшками" напоминают, что стретчинг – это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки. Все подробности об акции и запись - в группе проекта.
Дарья Казакова