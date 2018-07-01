Волонтеры "Потеряшек" приглашают тюменцев на благотворительное занятие по стретчингу

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

На благотворительное занятие по стретчингу приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" 22 июля.

Тренировка пройдет на WorkOut-площадке у набережной Туры, начало - в 13 часов. Ее проведет КМС по художественной гимнастике, тренер персональных программ Виктория Винарская. Взнос за участие - от 200 рублей. Все собранные деньги пойдут на нужды подопечных фонда.

Организаторы проекта "Активное лето с "Потеряшками" напоминают, что стретчинг – это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки. Все подробности об акции и запись - в группе проекта.

Дарья Казакова