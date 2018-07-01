Общественники рассказали воспитанникам центра "Семья", как не теряться в бытовых вопросах

Фото из группы ТРОО "Тепло души детям-сиротам" Фото из группы ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Волонтеры общественной организации "Тепло души – детям-сиротам" посетили Центр социальной реабилитации "Семья". Их визит был связан с проектом "Моя жизнь - в моих руках", который направлен на подготовку детей к самостоятельной жизни.

Как сообщают сами активисты, все дети, принявшие участие в проекте, были очень заинтересованы в тех знаниях, с которыми волонтеры пришли к ним в гости. Ребята с увлечением искали детский дом, магазины, знакомые улицы в 2ГИС, учились пользоваться приложением "Тюмень. Транспорт", изучали значки на бирках вещей и правила ухода за одеждой, узнавали культурную сторону Тюмени и многое другое.

Каждому воспитаннику центра вручили книги под названием "Моя жизнь в моих руках", которые объединили в себе все полезные советы и навыки для взрослой жизни.

Дарья Казакова