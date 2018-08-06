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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Мой проект — моей стране!"

Общество, 08:55 06 августа 2018

проектстране.рф

Продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов "Мой проект — моей стране!". Ежегодный конкурс проводит Общественная палата РФ для того, чтобы выявить лучшие социальные практики и тиражировать их на всю Россию.

В этом году прием заявок продлится до 26 августа. Участников ждут 14 номинаций, среди которых - социальное обслуживание и социальная поддержка, ЗОЖ, поддержка семьи, материнства и детства, поддержка молодежных инициатив, развитие науки, образования и просвещения, проекты в области культуры и искусства, защита прав и свобод человека, экология, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, благотворительность, патриотическое воспитание, общественный контроль за органами государственной власти. Победители получат по 200 тыс. рублей на реализацию своих проектов и попадут на итоговый форум "Сообщество" в Москве.

В прошлом году на конкурс было подано 1 тыс. 29 заявок. Из них в шорт-лист попали 42 проекта — все они были представлены на итоговом форуме "Сообщество", в работе которого традиционно принимает участие президент России. Владимир Путин лично пообщался с авторами лучших социальных проектов. Победители конкурса получили награды из рук секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Все подробности о конкурсе - на сайте.

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# Год волонтера , Общественная палата , социально ориентированные некоммерческие организации

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