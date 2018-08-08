Одному кандидату на должность губернатора Тюменской области отказано в регистрации

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Избирательная комиссия Тюменской области отказала в регистрации кандидату на должность губернатора Тюменской области Ларисе Шакуровой, выдвинутой региональным отделением политической партии "Социальная защита".

Первым основанием для такого решение стало как раз выдвижение кандидата региональным отделением политической партии "Социальной защиты", поскольку сама Лариса Шакурова является членом ЛДПР с 2011 года.

Как пояснили в облизбиркоме, в соответствии с пунктом 3.1 Федерального закона "О политических партиях" политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий.

Кроме того, Лариса Шакурова представила в поддержку своего выдвижения две подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, из 236 предусмотренных соответствующим решением облизбиркома.

Кандидат в губернаторы Тюменской области одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации, представляет в избирательную комиссию в письменной форме сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным Федеральным законом от 03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Тюменской области. Выдвинутый кандидат Лариса Шакурова представила сведения в отношении только одного лица.

Обо всех выявленных недостатках кандидат Шакурова была заблаговременно уведомлена.

Борис Олейник