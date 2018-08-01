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Тюменский "Экспортный марафон" следует в Северный Китай

Экономика, 10:05 10 августа 2018

«Экспортный марафон». Фото с сайта russian-chinese.com

Тюменские предприниматели отправятся с деловой миссией в Северный Китай. Визит назначен на 29-30 августа.

Организатором поездки выступает Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках проекта "Экспортный марафон", сообщает ведомство.

Вице-президент ТПП региона Елена Аверина подчеркнула, что бизнес-миссия стала возможна благодаря участию правительства Тюменской области и администрации города Суйфэньхэ КНР.

"Предприниматели нашего региона проявляют большой интерес к сотрудничеству с Китаем. Мы видим, что это взаимно. В ходе российско-китайской деловой сессии в июле в Тюмени, были достигнуты предварительные договоренности о возможном увеличении товарооборота между Тюменской областью и Китаем, о развитии некоторых отраслей промышленности и о планах реализации совместных инвестпроектов", - сказала она.

В бизнес-миссии в Северный Китай в том числе будут участвовать несколько предприятий лесопромышленного комплекса Тюменской области. По прибытии в КНР, китайская сторона проведет официальный прием для тюменской делегации, на котором представится возможность обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.

Как сообщил президент Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин, основная цель бизнес-миссии состоит в налаживании международной кооперации между Тюменской областью и провинцией Хэйлунцзян, а также в посещении индустриального лесопромышленного парка "Голинь". Тюменская делегация в ходе поездки посетит два китайских города: Суйфэньхэ и Харбин.

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# Китай , Тюменская торгово-промышленная палата , Эдуард Абдуллин , экспорт

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