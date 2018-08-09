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Памятку для родителей, как уберечь ребенка от опасности, разработало МВД России

Общество, 12:25 09 августа 2018

Фото УМВД России

Специальную иллюстрированную памятку с советами специалистов, как уберечь своего ребенка от опасности, разработало МВД России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники иных служб полиции выйдут на детские площадки, в парки и другие места отдыха горожан, чтобы напомнить родителям несовершеннолетних детей о той опасности, которую несут в себе открытые окна в квартирах.

Родители должны помнить, что открывать окна и проветривать помещения следует, только оборудовав окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на безопасное расстояние. Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.

Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию.

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# безопасность , несчастный случай , падение с высоты , УМВД России

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