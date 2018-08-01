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Проекты тюменских кинематографистов выиграли гранты "Тавриды"

Общество, 09:32 10 августа 2018

Фото Александра Школенко

300 тыс. рублей и 500 тыс. рублей выиграли тюменцы Александр Школенко и Марк Миллер на развитие детско-юношеского кинотворчества на третьей смене Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.

В грантовом конкурсе третьей смены "Тавриды" приняли участие 78 молодых творческих деятелей, представителей десятков регионов России. Его победителями стали всего лишь 20 человек, в том числе два тюменца.

Проекты двух молодых деятелей кино объединяет направленность на развитие детско-юношеского кинотворчества в Тюменской области и России. Александр Школенко выиграл 300 тыс. рублей на проведение анимационной школы в Тобольске и производство видеопособия по созданию анимации. У проекта есть серьезные партнеры – компания СИБУР и благотворительная программа "Формула хороших дел", которые участвуют в софинансировании, и киностудия "Союзмультфильм", с руководством которой достигнута договоренность о совместной реализации инициативы.

Марк Миллер выиграл 500 тыс. рублей на организацию и проведение третьего Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего". Фестиваль ежегодно собирает около 100 юных кинематографистов и их наставников со всей России с проведением конкурсных показов, питчингов, презентаций, а также интенсивной образовательной программы с кинопрактикумами по созданию фильмов в течение фестиваля под руководством профессиональных кинематографистов в качестве кураторов.

Проекты будут реализованы в 2018-2019 годы.

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# СИБУР Холдинг , Союзмультфильм , Таврида

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