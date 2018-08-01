Поисковики Тюменской области поборются в мастерстве на межрегиональных сборах

Фото Тюменского областного поиского отряда Фото Тюменского областного поиского отряда

Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы "К поиску готов!" пройдут в Чебаркульском военном гарнизоне с 10 по 14 сентября.

Как сообщает Тюменский областной поисковый центр, более 350 бойцов поискового движения посоревнуются за право быть лучшими в поисковом деле.

Команды студентов и школьников в ходе сборов посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения, обмундирования Красной армии и других поисковых дисциплин в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 21 года.

Там же состоятся лекции и мастер-классы с ведущими российскими специалистами в области поисковой работы, участники повысят уровень своей подготовки для дальнейшей работы на "Вахтах памяти".

В 2018 году военно-поисковые сборы пройдут уже в третий раз. Напомним, что в 2017 году в возрастной группе от 14 до 18 лет, представители делегации Тюменской области заняли призовые места: первое место в конкурсе "Эксгумация. Документирование работ", второе место в "Щуповом поиске" и "Военно-поисковой тропе".

В 2018 году делегацию Тюменской области будут представлять поисковики из семи отрядов: "Красноармеец", "Кречет", "Салют победы", "Отчизна", "Сибирь", "Ирбис", "Русичи".