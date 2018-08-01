Топ-менеджеры нефтегазовых гигантов проведут b2b-сессии в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Открытые закупочные сессии ПАО "НОВАТЭК", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Сургутнефтегаз" и SOCAR состоятся на тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в тюменском технопарке 19 и 20 сентября.

Полуторачасовые сессии с топ-менеджерами нефтегазовых гигантов в формате b2b пройдут 19 и 20 сентября, сообщили организаторы мероприятия. На открытых закупочных сессиях представители ПАО "НОВАТЭК", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Сургутнефтегаз" и SOCAR расскажут участникам о планах компаний по закупкам на 2019 год, разберут типичные ошибки, допускаемые при участии в закупочных процедурах, а также ответят на вопросы.

Участие в открытых закупочных сессиях позволит нефтесервисным и производственным компаниям скорректировать производственные стратегии на ближайший год и начать интеграцию в закупочные процедуры.

"Для участников форума это возможность разобраться в тонкостях закупочных процедур, и успешно войти в закупочный процесс, особенно если компания раньше в тендерах не участвовала. Такой ликбез будет полезен и тем, кто имеет неудачный опыт подачи заявок – как правило, все ошибки, которые компании допускают при составлении конкурсной документации – типичные, и их подробно разберут на сессиях", - сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Нефтегазовые компании также заинтересованы в проведении закупочных сессий, поскольку это позволяет значительно расширить спектр конкурентных подрядчиков и поставщиков, а также повысить качество работы с ними.

Формат закупочных сессий был успешно опробован в 2017 году – тогда во встречах с топ-менеджерами ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Лукойл" приняли участие 198 представителей промышленных предприятий из российских и иностранных компаний. Подать заявку на участие в закупочных сессиях можно здесь.

Оргкомитет форума проводит предварительный отбор заявок. До участия в сессиях допускаются представители компаний, работающих на рынке не первый год. Компания должна показывать прибыль в отчетном периоде и раскрывать информацию о бенефициарах, а также не иметь задолженностей по обязательным платежам.

По итогам 2017 года компании нефтегазового сектора только лишь с предприятиями Тюменской области заключили контрактов на общую сумму более 65 млрд рублей. Из них почти половина контрактов – на общую сумму 30,4 млрд рублей – заключена субъектами малого и среднего предпринимательства. 36 предприятий Тюменской области заключили 1 тыс. 211 контрактов и спецификаций к ним на поставку импортозамещающей продукции на общую сумму 20,8 млрд руб.