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Двое жителей Абатска могут лишиться свободы за угрозы убийством

Общество, 12:23 12 августа 2018

Фото СК РФ

В один день с разницей в несколько часов в полицию с. Абатское поступило два сообщения об угрозе убийством, сообщает Управление МВД России по Тюменской области.

В первом случае прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что между сыном и матерью произошел конфликт. В результате подозреваемый, высказывая угрозы, ударил пострадавшую по лицу. Полицейские задержали местного жителя 1995 года рождения для дальнейшего разбирательства.

Во втором происшествии сотрудниками полиции задержан житель с. Абатское, который находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убийством своему знакомому, размахивая перед пострадавшим молотком.

Дознаватели возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.

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