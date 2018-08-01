Игры, конкурсы и викторины пройдут в Тюмени в День области

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Праздничные программы и тематические встречи ко Дню области пройдут в Тюмени 14 августа.

Как сообщает городской департамент культуры, для юных читателей в детской библиотеке № 11 (ул. Жуковского, 28) в 10 часов будет организован мультчас "…Добрым молодцам урок". В начале встречи дети прослушают русскую народную сказку в исполнении библиотекаря, затем ответят на вопросы сказочной викторины и посмотрят мультипликационный фильм.

В 10 часов Центр культуры и искусства "Современник" приглашает всех желающих отпраздновать День образования Тюменской области в памятнике природы регионального значения "Лесопарк Затюменский". В рамках праздничной программы "Тюменский край – большой страны частица" всех пришедших на праздник ожидают увлекательные игры и конкурсы, тематическая викторина. Для маленьких гостей праздника будут работать анимационные персонажи.

22 августа – День российского флага. Это совсем еще молодой, но очень важный праздник, объединяющий все поколения россиян. В библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов дети расширят кругозор в области государственной символики, узнают, несколько интересных фактов из истории российского триколора.

Праздничная программа "Тюменская область – родная земля" начнется в 17 часов на площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10). В программе: праздничный концерт от коллективов Дома культуры, викторины, конкурсы и призы. 0+

В 17 часов – праздничная программа "День рождения малой родины моей" на площади ж. р. Тарманы (ул. Малышева, 24). В праздничной программе зрители увидят творчество коллективов Дома культуры и творчества "Торфяник", услышат их поздравления, смогут поучаствовать в интерактивных играх и викторине, специально подготовленной к мероприятию.

Центр татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 18 часов приглашает на "Культурный лужайник". В программе: концерт с участием творческих коллективов центра, викторина-конкурс, работа интерактивных площадок.