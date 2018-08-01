Искусству кулинарного карвинга тюменцев обучат на мастер-классе

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Мастер-класс по кулинарному карвингу "Чудеса на грядке" начнется в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) 15 августа в 15 часов . Мероприятие проводится для тех, кто хочет подготовиться к конкурсам и поразить всех на выставке-ярмарке "Дачное подворье". Напомним, она состоится 9 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Как сообщает пресс-служба центра, эксперт по кулинарному карвингу вырежет на гигантском кабачке логотип фестиваля "Тюменская осень", а участники будут учиться искусству художественной резки на более мелких овощах. Работы можно будет унести домой.

Тем, кто еще не определился, в какой именно номинации хочет поучаствовать, о программе выставки-ярмарки "Дачное подворье" расскажет директор центра "Семья" Елена Перминова.

Отметим, мастер-классы проходят в центре "Семья" с 1 августа. Два раза в неделю - в среду и субботу - всех желающих ждут на бесплатных занятиях по флористике "Дачная симфония", где профессионал учит создавать композиции из дачных цветов, а также на мастер-классах по кулинарному карвингу "Чудеса на грядке". Для тех, кто хочет освоить пространство Всемирной паутины, проводят мастер-классы "Понятный Интернет". На мероприятия можно приходить с детьми и внуками.

9 сентября на выставке-ярмарке "Дачное подворье" участники смогут представить и реализовать урожай, выращенный на даче или огороде, в том числе цветы, овощи, фрукты и ягоды, а также продукцию пасек.

Организаторы проведут конкурс по следующим номинациям: "Урожайная фантазия", "Оригинальные штучки", "Чудо-пчеловод" и "Очарование цветов". Все участники получат подарки.

Прием заявок продлится до 1 сентября. Подать их можно в центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2, кабинет №6) либо по электронной почте: dachatyumen@mail.ru. Телефон для справок 41-91-70.