Тюменский технопарк устроит благотворительный концерт классической музыки

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Второй благотворительный концерт классической музыки пройдет в тюменском технопарке 28 августа. Вырученные средства перечислят региональному отделению Российского детского фонда.

Как сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, в конгресс-холле технопарка выступят пианисты Яха Бахмадова, Станислав Хуланхов и виолончелист Кристиан Владила.

"В прошлом году мы организовали концерт спонтанно, получили очень теплые отзывы и решили повторить его снова. Я благодарна музыкантам, которые неизменно участвуют в этом мероприятии вместе со мной, и рада, что тюменцы поддерживают такие благотворительные инициативы. В концерте прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха и Роберта Шумана", – рассказала инициатор "Классики инноваций", пианистка Яха Бахмадова.

Впервые благотворительный концерт в технопарке состоялся в 2017 году: его посетили 200 человек, а средства, собранные слушателями, были переданы в благотворительный фонд "Ключ к жизни". На каждый перечисленный в фонд рубль правительство Тюменской области передает еще один. Деньги пошли на оказание медицинской помощи маленьким тюменцам, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи.

В этом году музыканты помогают собирать средства для регионального отделения Российского детского фонда. Фонд начал деятельность в Тюменской области в январе 2007 года, он реализует 14 федеральных благотворительных программ, среди которых: "Глухие дети", "Помощь детям-инвалидам", "Дар жизни", "Детский диабет", "Теплый дом", "Спешите делать добро", "Детская библиотека", "Новогодний подарок" и другие.

На вырученные средства фонд планирует приобрести медицинское оборудование для 13-летнего тюменца Вани. Ребенок-инвалид борется с тяжелым генетическим заболеванием – спинальной амиотрофией. Оно неизлечимо, но с помощью реабилитационных мероприятий (массажей, лечебной физкультуры, плавания и физиопроцедур) и необходимого оборудования жизнь мальчика можно продлить. В 13 лет Ваня весит всего 16 кг, из-за деформации грудной клетки, позвоночника и слабости дыхательных путей его легкие функционируют всего на 12%. Поэтому ребенок круглосуточно подключен к аппарату вентиляции легких. Несмотря на это Ваня борется со своей болезнью, учится в школе на "отлично", участвует в шахматных турнирах, очень любит читать и рисовать. Совсем скоро мальчика ждет операция на позвоночнике, после которой для домашнего ухода и лечения потребуются специальный каркас и кровать с противопролежневым матрасом.

Для того чтобы стать зрителем концерта, необходимо зарегистрироваться на сайте shim72.ru, а сделать благотворительный взнос и получить входной билет можно будет на самом мероприятии.