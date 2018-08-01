В мультицентре "Моя территория" назвали лидеров голосования

Фото мультицентра «Моя территория» Фото мультицентра «Моя территория»

238 значимых событий в молодежной среде опубликовано на на сайте-агрегаторе япосещаю.рф. В пятерке лидеров голосования: "База героев" (451 голос), "Дебют первокурсника" (381 голос), "Премьер-лига" (348 голосов), "Турнир команда ДН" (300 голосов) и фестиваль КВН "Корабль юмора" (275 голосов).

Об этом на торжественном награждение лидеров голосования в мультицентре "Моя территория" заявила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Я поздравляю всех с днем рождения области. Очень люблю наш регион, считаю, что он самый лучший в стране. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, радуются душа и сердце. Количество идей говорит о том, что молодежь в Тюменской области активна, готова реализовывать свои проекты, брать новые вершины и менять мир вокруг себя", - добавила она и пожелала всем еще более масштабных и амбициозных идей.

Сайт ярких молодежных событий япосещаю.рф запустился к 25-летию молодежной политики региона и празднованию дня области. На онлайн-площадке жители делятся информацией о любимых конкурсах, фестивалях, мастер-классах, проектах и составляют рейтинг лучших мероприятий последних двух лет. Среди проектов, которые набрали наибольшее количество голосов пройдет дополнительный отбор. Экспертный совет отберет 72 события, которыми славится Тюменская область.

По словам депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова, в Тюмени самые активные молодые предприниматели. "Не зря Тюмень стала всероссийским центром развития молодежного предпринимательства. Самые лучшее идеи рождаются у нас и это не может не радовать", - отметил он.

В рамках мероприятия было подписано соглашения о создании альманаха "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" с заместителем департамента потребительского рынка и туризма Александром Сидоровым.

"Приоритетным направлением развития нашего региона является туризм. Три миллиона туристов посещают область ежегодно. Инфраструктура, с точки зрения туризма, в нашей области развита. В плане смыслового и событийного наполнения есть над чем поработать. Необходимо создать яркие точки притяжения людей не только из других регионов, но и других стран. Рад, что этому уделяется внимание, хочется увидеть свежий взгляд со стороны молодежи", - подчеркнул он.

Победителем голосования стал военно-спортивный семейный проект "База героев". Он нацелен на поддержку, развитие и укрепление института семьи через вовлечение мужчин в активное отцовство. Проект представляет собой семейный военно-спортивный турнир, в ходе которого отцы со своими детьми проходят разные виды испытаний: полоса испытаний, стрельба из лука, разборка-сборка автомата.

"Турниры проходят один-два раза в месяц на различных площадках. С 2017 году уже более 2,5 тысяч семей приняли участие в этом проекте. У самого есть дети и всегда хотелось принимать активное участие в воспитании своих детей и собирать вокруг себя таких же активных отцов. В современном обществе сложилось мнение, что папа должен зарабатывать деньги. В России существует проблема в том, что отцы уделяют своим детям от пяти до десяти минут в день, это крайне низкий показатель и с этим нужно бороться. Воспитание, на мой взгляд, – это на личном примере показывать, что нужно делать, а что не нужно. Мы проводим различные социальные проекты и поддерживаем ресурсами и материально-технической базой проекты, которые обращаются к нас за поддержкой. В 2018 году поддержали уже пять семейных фестивалей в Тюменской области", - пояснил руководитель проекта Николай Петренко.