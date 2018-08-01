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Воспитанников центра "Семья" научили создавать пластилиновые мандалы

Общество, 14:01 26 августа 2018

Фото ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Мастер-класс для ребят из центра социальной реабилитации "Семья" провели волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" и студии "Волшебство рисунка".

Ребятишек учили лепить мандалы из пластилина. Руководитель организации Юлия Тараканова рассказала, что перед началом занятия предупредила детей: все, нарисованное на мандале, сбывается.

"В ней можно нарисовать не только какие-то вещи, но свое настроение и окружение, создать целый мир. Дети очень творчески подошли к заданию: кто-то вылепил радужную планету с мармеладными змеями, живущими в бассейнах с сотовыми телефонами и сим-картами. Змеи на планете тренировались, чтобы отправиться на Землю и поразить всех своей добротой! Кто-то создал мир звезд, девочки в своем мире лепили цветочки, мальчики - машинки и покемонов", - поделилась впечатлениями Юлия. По ее словам, мероприятие стало настоящей эмоциональной разгрузкой для ребят. Они с удовольствием общались, рассказывали о себе и хором пели песни.

Фото ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Дарья Казакова

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# дети-сироты , мастер-класс , социально ориентированные некоммерческие организации

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