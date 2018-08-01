Полтора миллиона волонтеров участвуют в "Добровольце России"

Фото с сайта pioner72.ru Фото с сайта pioner72.ru

Десятикратно увеличилось количество участников Всероссийского конкурса "Доброволец России-2018" в сравнении с прошлым годом.

На Всероссийский конкурс "Доброволец России-2018" поступило 15 тыс. 839 социальных проектов из всех регионов страны от более 1,5 млн волонтеров. Заявочная кампания завершилась 15 августа, сообщает ДТиС "Пионер".

Принять участие в "Добровольце России-2018" могли все желающие старше восьми лет: от самых юных волонтеров (8-14 лет) поступило около тысячи заявок.

Среди конкурсных проектов много инновационных для добровольческого движения. Например, формат по внедрению слабовидящих и слепых людей в мир изобразительного искусства "Слушаем живопись" (Орловская область). Школьники из волонтерского отряда "Альтаир" по картинам орловских художников сочиняют авторские рассказы и ставят аудиотактильные постановки.

Со всеми проектами, представленными на "Добровольце России", можно познакомиться на сайте.