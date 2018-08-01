Руслан Кухарук обратил внимание общественников на безопасность детей в киберпространстве

К диалогу с властью призвал тюменских общественников врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук на форуме активных граждан "Мы вместе", который проходит в Тюмени 16 августа.

Он принял участие в работе коммуникативной площадки "Город без опасности", где обсуждались вопросы обеспечения безопасности детей в информационном пространстве, комплексного подхода к социализации ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, а также актуальные риски ребенка в городе.

Руслан Кухарук напомнил, что дети больше всего подвержены воздействию негативных факторов и вовлечению в плохие компании. Он подчеркнул важность кибербезопасности.

"Ребенок, пользуясь Интернетом, даже в присутствии родителей, по большому счету, предоставлен сам себе. Он вовлечен в диалог со всем миром, и то, каким будет это общение, может влиять на ребенка гораздо сильнее, чем окружающая среда", - высказал мнение Руслан Кухарук.

Врио главы администрации города уверен: детская безопасность это задача не только органов власти и охраны правопорядка, но и всего общества. Решить проблему запретами и ограничениями невозможно. Большую роль играют проекты, идущие от НКО, которые помогают не только выйти из негативной ситуации, но и не оказаться в ней в будущем.

"Без таких людей было бы очень сложно. Общественные организации видят проблемы изнутри, они работают с детьми неформально, и любая власть должна обеими руками хвататься за таких энтузиастов. Только вместе можно обеспечить социальное благополучие города и региона", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Он напомнил, что у органов власти есть множество рычагов, которые дадут нулевой результат, если их не направить на целевую аудиторию. У НКО и общественных объединений как раз есть контакт с этой целевой аудиторией. Врио главы администрации Тюмени призвал всех участников площадки к сотрудничеству и выразил готовность направить административные и материальные возможности на помощь общественным организациям.

Напомним, открытый форум "Мы вместе" проходит в Тюмени впервые. Его цель - выявить, обобщить и распространить лучшие практики работы негосударственных организаций по предоставлению услуг гражданам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участие в форуме принимают около 800 человек. Помимо выставки региональных ресурсных центров поддержки НКО, в течение всего дня будут работать коммуникативные площадки, семинары Фонда президентских грантов.

Дарья Казакова