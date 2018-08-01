Александр Моор и Дмитрий Артюхов оценили экологический проект "Будущее Арктики"

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио главы Ямала Дмитрий Артюхов встретились с волонтерами экологического проекта "Будущее Арктики" во время очередной акции по уборке территории в Ноябрьске у озера Ханто.

Проект "Будущее Арктики"реализуется под патронажем депутата Госдумы РФ Владимира Пушкарёва и экологической организации GreenArctic. Созданы восемь экодружин, которые занимаются уборкой несанкционированных свалок вокруг городов Ямало-Ненецкого автономного округа, в лесополосах и местах массового отдыха горожан. Проект реализуется второй год. В 2017 году 116 волонтеров в составе шести экодружин провели 36 акций, собрали и утилизировали 500 тонн мусора на территории в 4,5 кв. км.

Владимир Пушкарёв рассказал, что озеро Ханто является одним из символов Ноябрьска, здесь проводятся турслеты, массовые мероприятия и именно поэтому к нему приковано особое внимание. Этим летом берега озера очищали от мусора волонтеры "Будущего Арктики". Руководитель проекта считает, что культура отдыха на природе у местных жителей все-таки есть.

"Мы хотим показать пример в плане экологического воспитания, научить людей не оставлять негативных следов после себя", - пояснил депутат.

Александр Моор и Дмитрий Артюхов поблагодарили волонтеров за их полезную и важную работу и пожелали экологическому проекту развития.

62 несанкционированные свалки расчистили 150 волонтеров в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьске и Губкинском с 23 июня по 17 июля 2018 года.

Кроме того, на их счету - 14 мероприятий по общественному мониторингу управляющих компаний, которые вывозят мусор на полигоны.

Дарья Казакова