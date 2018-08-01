Выставка-представление "Чудеса родного края" знакомит ребят с природой Зауралья

Фото Фонда президентских грантов Фото Фонда президентских грантов

Тысячи детей из летних лагерей Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Казахстан знакомятся с наследием Зауралья на необычной интерактивной мультимедийной выставке, сообщают в Фонде президентских грантов.

В рамках проекта "Чудеса родного края" школьники в увлекательной форме узнают много нового об уникальных уголках своей малой родины. По словам организаторов, особенно детям нравятся рассказы о животных, обитающих в их краях. Ребята вместе с актером прямо на сцене придумывают анимированных героев и отправляются в невероятные виртуальные путешествия по просторам Зауралья.

Сотрудники Евразийского центра современного искусства из Кургана посетили уже 20 районных центров Курганской области, города Уральского федерального округа и Республики Казахстан. Представление увидели более 4 тыс. детей.

"Для показов мы сознательно выбрали летние лагеря, потому что дети уже отдохнули и готовы к восприятию новой информации. Наше мероприятие необычное, оно построено в интерактивной форме, и детям это очень нравится. Они с большим удовольствием включаются в игру и познают все новое. А главное – через интересные для себя формы ребята получают очень важные знания, которые помогают им сформировать бережное отношение к месту, в котором они живут, и к окружающему миру в целом", - рассказывает руководитель проекта Вадим Осадчий.

Фото Фонда президентских грантов Фото Фонда президентских грантов

Мультимедийное представление адаптировано и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив центра посещает специализированные учреждения и работает с особенными детьми.

Телевизионная команда проекта "Чудеса родного края" собирает материал для представлений в многочисленных экспедициях. Например, не так давно организаторы побывали на Всероссийском сельском Сабантуе в Альменевском районе Курганской области.

После каждой поездки Вадим Осадчий оставляет в социальных сетях небольшие интересные заметки о гастролях проекта по детским лагерям и образовательным учреждениям. Также в интернет-сообществах проекта можно найти информацию о культурных и природных достопримечательностях Зауралья и узнать о других мероприятиях центра. Информация размещается в группе проекта Вконтакте и на сайте.

По итогам второго конкурса 2017 года мультимедийный культурно-просветительский проект "Чудеса родного края" получил грантовую поддержку в размере 2 млн 989 тыс. 340 рублей.