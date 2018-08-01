Родственники тюменцев с деменцией поддерживают друг друга и обмениваются опытом

Фото фонда "Старшее поколение" Фото фонда "Старшее поколение"

Обменяться опытом с людьми, находящимися в аналогичной ситуации, могут родственники людей с деменцией благодаря групповым встречам.

В рамках проекта "Сервисное бюро для людей с деменцией" регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" специалисты на регулярной основе оказывают консультационное и психологическое сопровождение родственников, ухаживающих за людьми, страдающими нарушениями когнитивных функций.

Основной формой работы являются групповые встречи.

По мнению психологов проекта, для должного ухода за больным родственником близким важно заботиться и о своем здоровье, в том числе эмоциональном. Поэтому в ходе деятельности групп самопомощи сотрудники проводят для посетителей сервисного бюро психологические тренинги, релаксационные упражнения, а также беседы.

"Здорово, что здесь я могу обменяться с людьми, оказавшимися в подобной ситуации, своим опытом, переживаниями или сомнениями. Здесь я чувствую, что не одна столкнулась с проблемой. Уверена, что сообща мы сможем помочь своим близким, ведь вместе мы сильнее", - делится впечатлениями одна из участниц группы.

Стать участником группы поддержки и самопомощи сервисного бюро может любой человек, знакомый с проблемой деменции не понаслышке. Работа социально-просветительского проекта будет продолжаться до 30 ноября 2018 года.

Сервисное бюро для людей с деменцией реализуется на базе партнера - в Областном геронтологическом центре (г. Тюмень, проезд Солнечный, 10/1), на средства президентского гранта. Подробная информация по тел. (3452) 64-66-61, на официальной странице "ВКонтакте" или на сайте.

Дарья Казакова