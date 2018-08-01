Юные театралы и их родители помогли тюменским "Потеряшкам"

| Фото: Группа "Дневничок волонтера" во "Вконтакте" | Фото: Группа "Дневничок волонтера" во "Вконтакте"

Акцию по сбору помощи для бездомных животных организовали волонтеры фонда "Потеряшки" и Тюменский театр кукол.

В фойе театра 25 августа разместились питомцы фонда, которых можно было погладить и даже забрать домой после заключения договора, а волонтеры консультировали всех желающих по вопросам работы "Потеряшек", ухода за домашними животными и здоровому питанию для кошек и собак. В этот день актеры театра кукол показывали музыкальную постановку "Не хочу быть собакой", поэтому акция получилась очень тематической.

Неравнодушные тюменцы пожертвовали фонду 1 тыс. 899 рублей 10 копеек. Фонд "Потеряшки" благодарит всех за участие, а театр кукол - за сотрудничество.

Дарья Казакова