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В поселке Андреевском открыли новую детскую площадку

Общество, 17:54 16 августа 2018

Фото администрации Тюменского района

Новую детскую игровую площадку открыли в пос. Андреевский Тюменского района. Появление на территории игрового городка – долгожданное для местных жителей событие, сообщает администрация Тюменского района.

Испытать новые горки и карусели ребята смогли сразу же после церемонии ее торжественного открытия. Праздник завершился играми с аниматорами и угощением мороженым в местном доме культуры.

Ранее проблему нехватки детских площадок местные жители обсуждали на сходе граждан. "В муниципальном образовании проживает более 600 детей. Двух имеющихся детских площадок, конечно, недостаточно" - прокомментировал глава Андреевского Раиль Хуснуллин.

Помощь в решении социального вопроса поселку оказала компания "Тюменьнеруд". В копилке добрых дел предприятия – строительство турниковой площадки в 2017 году, в 2018 году при поддержке компании в поселке благоустроили старое мусульманское кладбище.

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# благоустройство , детские площадки

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