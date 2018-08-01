В поселке Андреевском открыли новую детскую площадку

Фото администрации Тюменского района Фото администрации Тюменского района

Новую детскую игровую площадку открыли в пос. Андреевский Тюменского района. Появление на территории игрового городка – долгожданное для местных жителей событие, сообщает администрация Тюменского района.

Испытать новые горки и карусели ребята смогли сразу же после церемонии ее торжественного открытия. Праздник завершился играми с аниматорами и угощением мороженым в местном доме культуры.

Ранее проблему нехватки детских площадок местные жители обсуждали на сходе граждан. "В муниципальном образовании проживает более 600 детей. Двух имеющихся детских площадок, конечно, недостаточно" - прокомментировал глава Андреевского Раиль Хуснуллин.

Помощь в решении социального вопроса поселку оказала компания "Тюменьнеруд". В копилке добрых дел предприятия – строительство турниковой площадки в 2017 году, в 2018 году при поддержке компании в поселке благоустроили старое мусульманское кладбище.