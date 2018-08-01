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На Ямале продолжаются поиски пропавшей девушки

Происшествия, 15:43 16 августа 2018

Фото ИА "Север-пресс"

Поиск пропавшей восемь дней назад 15-летней девочки продолжается в Тазовском районе.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", спасатели, полицейские и родственники, местные жители осматривают русла рек, тундру, соседние чумы. Всего к поисковым работам привлечено около 30 человек, задействован вертолет.

Напомним, 8 августа ушла в соседнее стойбище и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Пока поиски никаких результатов не дали. Сегодня поисковая операция продолжится, погода пока этому благоприятствует.

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# поиск , пропал человек , Ямал

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