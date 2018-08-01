По Оби инспектируют маломерные суда на безопасность

Обь. Фото ИА "Тюменская линия" Обь. Фото ИА "Тюменская линия"

В рейд по реке Обь отправились специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по ЯНАО 20 августа.

Маршрут рейда – вниз по реке с остановками в населенных пунктах Приуральского района: Аксарка, Белоярск, Ямбура и Товопогол, сообщает ведомство. Специалисты напоминают, что важнейшим средством спасения, как для водителя, так и для пассажира, является спасательный жилет.

"Сумма штрафов за отсутствие жилета составляет от 1 тыс. до 2 тыс. 500 рублей, но это несоизмеримо с ценностью человеческой жизни. Стараемся все делать для того, чтобы люди это помнили и выполняли элементарные правила безопасности на воде", – отметил заместитель начальник отдела предупреждения ЧС и организации надзорной деятельности департамента гражданской защиты Андрей Мальчевский.

С начала навигационного периода 2018 года специалисты округа выполнили два рейда в Шурышкарский и Ямальский районы. К нарушениям, провоцирующим чрезвычайные происшествия на воде, специалисты относят превышение установленной скорости движения, передачу управления судном постороннему лицу, а также управление в состоянии алкогольного опьянения.

По данным госинспекции по маломерным судам, с начала навигационного периода на реках Ямала зафиксировали 233 правонарушения: 73 из них – относятся к управлению судами без документов (оставлены дома), 48 владельцев не прошли техническое освидетельствование судна, в 29 случаях плавсредства оказались не зарегистрированными, в 24 – нарушены правила эксплуатации судном. Также выявили 28 нарушений, связанных с несоблюдением правил обеспечения безопасности пассажиров.

В целях предупреждения несчастных случаев и обучения населения правилам водопользования специалисты профильного ведомства разработали тематические памятки, которые они распространяют среди рыбаков и жителей населенных пунктов в ходе рейдов по акваториям Ямала. Дежурство на водных объектах обеспечивается на речном судне "Кравцов" государственного казенного учреждения "Ямалспас". При прохождении маршрута предусмотрено также оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с происшествиями на водных объектах и возникновением природных пожаров в прибрежных районах.

Лина Орлова