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Новый раздел "Тюмень - Югра - Ямал" открылся в приложении "Открой свою Тюменскую область"

Общество, 11:10 22 августа 2018

фото разработчиков приложения "Открой свою Тюменскую область"

Новый раздел "Тюмень – Югра – Ямал", в котором собраны интересные факты о каждом из трех регионов, запустился в мобильном приложении "Открой свою Тюменскую область" с 20 августа, сообщают разработчики.

"Открой свою Тюменскую область" – это уникальное приложение-викторина, где содержатся более 6 тыс. вопросов о Тюмени и Тюменской области, Югре и Ямале. В игре можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Участникам предлагается сыграть три раунда по три вопроса в каждом.

Тюменцы смогут узнать, в каком городе Югры музей коренных народов Севера находится в детском саду, где на севере работает одна из самых мощных теплоэлектростанций мира, как работает программа "Сотрудничество" и почему сейчас строится дорога Надым – Салехард. Другими словами, игра в приложении – это хороший способ в интерактивной форме познакомиться со всеми субъектами тюменского региона.

Каждый игрок, отвечая на вопросы, зарабатывает баллы, которые можно обменять в магазине приложения на приятные призы: поясные сумки, портативные зарядки, кружки, ежедневники, ручки и многое другое.

Приложение "Открой свою Тюменскую область" доступно для скачивания в Google Play и Apple Store.

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# викторина , мобильное приложение , Открой свою Тюменскую область , подарки , Югра , Ямал

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