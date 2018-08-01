Ресурсный центр для инвалидов откроют в Свердловской области

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Ресурсный центр для инвалидов будет создан в Свердловской области до конца 2018 года, сообщает региональное правительство.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве и организации работы Ресурсного центра для инвалидов в Свердловской области было подписано между федеральными и региональными социальными структурами. Будущий Ресурсный центр для инвалидов - это единая коммуникационная площадка оказания консультативной и информационной помощи инвалидам, по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости населения, санаторно-курортного лечения, социального обслуживания и предоставления технических средств реабилитации.

"На сегодняшний день в Свердловской области проживает более 300 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Ежегодно инвалидность получают несколько тысяч человек. Все они обращаются в бюро медико-социальной экспертизы, далее - в разные социальные ведомства. Для того, чтобы человек мог получить комплексную информацию о дальнейших действиях, и будет создан ресурсный центр. В рамках одной консультации человек сможет получить информацию о размере пенсии, пособиях, льготах, средствах реабилитации и другую. Эта новая технология, которая создает удобство и комфорт для жителей нашего региона", - рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Для работы Ресурсного центра имеются обученные специалисты, идут переговоры о месте расположения центра.