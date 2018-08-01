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Пельмени, фарш и нарезку от "Мясной сказки" смогут купить горожане на "Тюменской осени"

Общество, 18:05 22 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более трех тонн пельменей, вареников, мантов, хинкали, фарша и мясных нарезок планирует реализовать тюменский мясокомбинат "Мясная сказка" на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября. Свежайшие полуфабрикаты горожане смогут купить на площадке около школы № 26 (ул. Луначарского, 40).

Как рассказала коммерческий директор предприятия Анна Французова, подготовка к празднику идет полным ходом. "Дата интересная, всех желающих приглашаем посетить нашу торговую точку, цены не будут завышены и порадуют покупателей", - отметила она.

"Мясная сказка" производит более 100 наименований продукции, реализуется она не только в Тюмени, но и в городах Югры и Ямала, а также в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Ставку делают на качество и соблюдение русских традиций в приготовлении мясных продуктов.

Продукция "Мясной сказки" поступает в тюменские столовые и рестораны, комбинаты школьного питания и детские сады. "Дошкольные учреждения закупают у нас говяжий фарш, говядину "Юбилейную", филе индейки, курицы. Социальные учреждения закупают сардельки, сосиски, вареную колбасу. У нас есть свой фирменный магазин на улице Садовой в Тюмени, в планах до конца года открыть еще пять", - рассказала Анна Французова.

Она добавила, что рецептуру разрабатывают специалисты мясокомбината. "Мы работаем по своим стандартам, приближенно к ГОСТу, но вносим свою изюминку. Это позволяет нам быть конкурентоспособными на рынке", - отметила она.

Так, только пельменей производится около 20 наименований. В смену пельменщицы вручную лепят до 100 кг пельменей каждая, а всего – до 2 тонн. Раскупают полуфабрикат очень быстро. "У нас есть фирменные, элитные пельмени, недавно выпустили пельмени "Великан". Мы не кладем никаких лишних добавок, делаем по старинным русским рецептам", - добавила Анна Французова.

Пельменщица Лидия Арбузова работает на предприятии с 1998 года. "Раньше скорость была выше, больше стряпала, а сейчас в силу возраста уже медленнее леплю – до 20 килограммов за смену. Главное, чтоб пельмени были красивыми, аккуратными, чтобы фарш нигде не торчал. Каждый пельмень должен весить 12 грамм, мы уже на глаз это определяем", - рассказала Лидия Арбузова.

Фото ИА "Тюменская линия"

С самого основания предприятия работает и обвальщик мяса Владимир Ровкин. В день он разделывает от одной до полутора тонн мяса. "Тушки свинины разрезаем по частям – отдельно шейку, лопатку, окорок, на косточки, на рагу, все упаковывается и сдается на склад. Свиную тушку разделываю в среднем за пять минут, но работаю не на скорость, а на качество", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Ежесуточно мясокомбинат выпускает от 5 до 7 тонн мясных полуфабрикатов. Сырье предприятие закупает у фермеров и совхозов из Упоровского и Голышмановского районов. Производственные помещения площадью 1 тыс. 200 кв. м оснащены современным оборудованием, одним из главных правил в работе остается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Стоит отметить, что на ярмарке "Покупаем тюменское" в рамках фестиваля "Тюменская осень" горожане смогут приобрести также рыбную, молочную и кондитерскую продукцию со специальными скидками. Заявки на участие поступили уже от 30 тюменских производителей. В их числе "ПРОДО "Тюменский бройлер", птицефабрики "Пышминская" и "Боровская", "Тюменьмолоко", "Сибрыбпром", "Золотые луга", "ПК "Молоко", кондитерская фабрика "Квартет".

Дополнительно гостям фестиваля предложат мясо на гриле, сочные бургеры и сэндвичи, кофе и чай с выпечкой, мороженое. Традиционная полевая кухня накормит желающих гречневой кашей.

Фестивальные площадки будут работать с 9 до 17 часов. Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Любовь Голышева

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# мясная продукция , Покупаем тюменское , продовольственная ярмарка , Тюменская осень

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