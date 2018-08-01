Пельмени, фарш и нарезку от "Мясной сказки" смогут купить горожане на "Тюменской осени"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более трех тонн пельменей, вареников, мантов, хинкали, фарша и мясных нарезок планирует реализовать тюменский мясокомбинат "Мясная сказка" на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября. Свежайшие полуфабрикаты горожане смогут купить на площадке около школы № 26 (ул. Луначарского, 40).

Как рассказала коммерческий директор предприятия Анна Французова, подготовка к празднику идет полным ходом. "Дата интересная, всех желающих приглашаем посетить нашу торговую точку, цены не будут завышены и порадуют покупателей", - отметила она.

"Мясная сказка" производит более 100 наименований продукции, реализуется она не только в Тюмени, но и в городах Югры и Ямала, а также в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Ставку делают на качество и соблюдение русских традиций в приготовлении мясных продуктов.

Продукция "Мясной сказки" поступает в тюменские столовые и рестораны, комбинаты школьного питания и детские сады. "Дошкольные учреждения закупают у нас говяжий фарш, говядину "Юбилейную", филе индейки, курицы. Социальные учреждения закупают сардельки, сосиски, вареную колбасу. У нас есть свой фирменный магазин на улице Садовой в Тюмени, в планах до конца года открыть еще пять", - рассказала Анна Французова.

Она добавила, что рецептуру разрабатывают специалисты мясокомбината. "Мы работаем по своим стандартам, приближенно к ГОСТу, но вносим свою изюминку. Это позволяет нам быть конкурентоспособными на рынке", - отметила она.

Так, только пельменей производится около 20 наименований. В смену пельменщицы вручную лепят до 100 кг пельменей каждая, а всего – до 2 тонн. Раскупают полуфабрикат очень быстро. "У нас есть фирменные, элитные пельмени, недавно выпустили пельмени "Великан". Мы не кладем никаких лишних добавок, делаем по старинным русским рецептам", - добавила Анна Французова.

Пельменщица Лидия Арбузова работает на предприятии с 1998 года. "Раньше скорость была выше, больше стряпала, а сейчас в силу возраста уже медленнее леплю – до 20 килограммов за смену. Главное, чтоб пельмени были красивыми, аккуратными, чтобы фарш нигде не торчал. Каждый пельмень должен весить 12 грамм, мы уже на глаз это определяем", - рассказала Лидия Арбузова.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С самого основания предприятия работает и обвальщик мяса Владимир Ровкин. В день он разделывает от одной до полутора тонн мяса. "Тушки свинины разрезаем по частям – отдельно шейку, лопатку, окорок, на косточки, на рагу, все упаковывается и сдается на склад. Свиную тушку разделываю в среднем за пять минут, но работаю не на скорость, а на качество", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ежесуточно мясокомбинат выпускает от 5 до 7 тонн мясных полуфабрикатов. Сырье предприятие закупает у фермеров и совхозов из Упоровского и Голышмановского районов. Производственные помещения площадью 1 тыс. 200 кв. м оснащены современным оборудованием, одним из главных правил в работе остается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Стоит отметить, что на ярмарке "Покупаем тюменское" в рамках фестиваля "Тюменская осень" горожане смогут приобрести также рыбную, молочную и кондитерскую продукцию со специальными скидками. Заявки на участие поступили уже от 30 тюменских производителей. В их числе "ПРОДО "Тюменский бройлер", птицефабрики "Пышминская" и "Боровская", "Тюменьмолоко", "Сибрыбпром", "Золотые луга", "ПК "Молоко", кондитерская фабрика "Квартет".

Дополнительно гостям фестиваля предложат мясо на гриле, сочные бургеры и сэндвичи, кофе и чай с выпечкой, мороженое. Традиционная полевая кухня накормит желающих гречневой кашей.

Фестивальные площадки будут работать с 9 до 17 часов. Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева