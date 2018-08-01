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Фестиваль "Тюменская осень" будет щедрым и разнообразным

Общество, 10:16 10 августа 2018

Фото организаторов

Розыгрыш подарков для гостей фестиваля "Тюменская осень" пройдет в областной столице 9 сентября, сообщила исполнительный директор Благотворительного Фонда развития Тюмени Вера Барова.

"Мы приглашаем тюменцев на розыгрыш подарков. Эта акция так полюбилась горожанам, что стала неотъемлемым элементом всех фестивалей. Подарков меньше не будет. Надеюсь, что сладких подарков хватит всем", - сказала она.

Напомним, что гостей фестиваля "Тюменская осень" ждет насыщенная культурная и развлекательная программа, марафон "Танцующий город". Откроются ярмарка товаропроизводителей "Покупаем тюменское", гастрономический фестиваль "Мед и хлеб", выставка "Дачное подворье".

Татьяна Ковалева

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# Тюменская осень

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