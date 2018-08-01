Участники ярмарки "Дачное подворье" готовятся удивить тюменцев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Съедобные цветы и миниатюрные фигурки животных научились вырезать участники мастер-класса "Чудеса на грядке" под руководством опытных тюменских мастериц. Обучение искусству кулинарного карвинга в центре "Семья" провели в рамках подготовки к выставке-ярмарке "Дачное подворье", которая пройдет на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября.

"Дважды в неделю мы проводим бесплатные мастер-классы для горожан, которые слышали о ярмарке, хотят участвовать, но не чувствуют уверенности в своих силах или не знают, как представить свою продукцию, - пояснила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова. - Самое популярное направление подготовки - карвинг, цветоводам мы показываем, как составить красивый букет и использовать природные материалы. А в компьютерном классе вместе с будущими участниками ищем вдохновение и примеры оформления торговых мест, композиций".

Искусство карвинга (в переводе с английского carving - "вырезание") родом из Азии, c его помощью повара придавали блюду дополнительную привлекательность. Позже их мастерство переняли европейские коллеги. Тюменские искусницы терпеливо показывают начинающим, как правильно держать ножик, под каким углом сделать надрез и как обычное яблоко за пять минут превратить в царственного лебедя.

"Я самоучка, больше всего люблю вырезать розы из арбузов. В первый раз у меня на работу ушло около восьми часов, а теперь за полтора часа справляюсь. Дарю свои изделия родным на праздники, им приятно. Но начинать нужно с простого, сейчас я показываю, как вырезать из кабачка виноградную лозу", - рассказывает Светлана Биткова.

Создавать фигурки можно практически из любых овощей и фруктов, говорят мастера. В ход идут огурцы и редис, редька, морковь, свекла, перец, капуста, лук, дыни и арбузы. Для исполнения сложных задумок опытные мастера используют специальные инструменты: тайский нож, ложку-нуазетку, карбовочные ножи. Простые изделия специнструментов и навыков не требуют, только острый ножик и немного терпения.

"Я научилась делать лебедя, поначалу было непривычно, сама удивилась, что у меня все получилось. Буду дальше учиться красиво оформлять блюда, - говорит тюменка Валентина Бушланова. - У меня свой небольшой огород - перцы, огурцы, помидоры, яблоки, ягоды. В этом году из-за погоды урожай не задался, но консервация будет. Если можно выставить ее на ярмарку "Дачное подворье", подумаю над участием".

На площадке рядом мастерицы обучаются искусству составления букетов, которое тоже пригодится участникам выставки-ярмарки.

"Для меня подобные события - возможность показать себя и посмотреть на других мастеров, научиться у них чему-то новому, - рассказывает Альбина Солодухина (с. Богандинка). - Я увлекаюсь изготовлением кукол из природных материалов - камыша, колосьев, веников. Природа так разнообразна, главное - не ограничивать свою фантазию".

Показать товар лицом тюменцы смогут 9 сентября. По предварительным данным, о желании участвовать в выставке-ярмарке "Дачное подворье" уже заявили более 100 человек. Прием заявок продолжается.

Татьяна Ковалева