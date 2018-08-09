Спортивные инструкторы помогут сдать нормы ГТО гостям фестиваля "Тюменская осень"

фото из архива ТГМЦ фото из архива ТГМЦ

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Тюменцев всех возрастов объединит семейный фестиваль "Готов к труду и обороне", который пройдет в рамках "Тюменской осени" 9 сентября.

Как пояснила посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова, горожане не только испытают свои силы в выполнении нормативов, но и получат консультацию специалистов.

"Это важно, потому что у тюменцев возникает много вопросов о том, где, как и когда сдать нормы ГТО. Профессиональные инструкторы ответят на любой вопрос, а также помогут выполнить норматив и подскажут, как это сделать технически правильно", - уточнила она.

Горожанам будут доступны четыре вида упражнений: подтягивание на перекладине для мужчин, отжимание для женщин, упражнение на растяжку и прыжок в длину.

Наталья Проскурякова напомнила, что обладатели золотого значка ГТО получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Гостей фестиваля "Тюменская осень" ждет насыщенная культурная и развлекательная программа, розыгрыш подарков, марафон "Танцующий город". Будут работать ярмарка товаропроизводителей "Покупаем тюменское", гастрономический фестиваль "Мед и хлеб", выставка "Дачное подворье".

Татьяна Ковалева