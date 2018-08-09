Самый танцующий класс определят на фестивале "Тюменская осень"

Фото eurofitclub.ru Фото eurofitclub.ru

Участники фестиваля-марафона "Танцующий город" приступили к репетициям. Марафон пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

За звание самого танцующего класса поборются школьники 2-5 классов. Мастерство ребят оценят родители, школьные педагоги, специалисты Тюменского института культуры, а также ансамбля "Зори Тюмени".

Организаторы обещают зрелищное мероприятие, которое доставит удовольствие участникам и зрителям, а также хорошие призы. Так, победителей наградят поездками в Тобольск, Ялуторовск и археологический музей-заповедник на оз. Андреевском. Обладателей вторых мест пригласят на концерты, в театры и на мастер-классы. Призерам, занявшим третьи места, подарят настольные игры.

"Репертуар для выступления предложили ведущие специалисты Тюменского института культуры, в июне и июле с педагогами провели мастер-классы, в летних оздоровительных лагерях уже разучивают номера "Барыня", "Калинка", эстрадные танцы", - сообщил художественный руководитель ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Валерий Арцер.

Школьников поддержат родители, а также первоклассники, которые примут участие во флешмобе "Мы - одна семья". Директор школы №15 Ирина Носова рассказала, что мамы и папы активно включились в подготовку к танцевальному празднику.

"Мы видим, что они готовят костюмы, приходят на репетиции, - сказала она. - Уверена, что праздник пройдет ярко и зажигательно".

Татьяна Ковалева