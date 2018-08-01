Тюменскую осень украсит семейный фестиваль ГТО

Фото из архива ТГМЦ Фото из архива ТГМЦ

Cемейный фестиваль "ГТО" состоится в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября. В городе организуют 81 мобильную площадку, на которой с 9 до 15 часов можно будет выполнить ряд нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Спортивные возможности родителей и детей оценят квалифицированные судьи.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в перечень испытаний войдут сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Тюменские семьи могут участвовать в фестивале "ГТО" любым составом и в любом количестве.

Адреса площадок семейного фестиваля "ГТО", на которые нужно прийти 9 сентября, а также подробная информация о программе размещена в группе "ГТО в Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте", там же в разделе "Документы" можно познакомиться с положением о фестивале. Перечень площадок также размещен на портале "Тюмень – наш дом". Уточнить информацию можно и по телефону 51-77-14.

В каждом административном округе Тюмени выберут самую спортивную семью. Четыре команды, состоящие из трех человек, - папы, мамы и одного ребенка – продолжат борьбу во втором, региональном этапе, который состоится 22 и 23 сентября.

Тюменцам, желающим выполнить нормативы ГТО официально, с занесением результатов в общую базу данных, необходимо пройти регистрацию на сайте ВФСК "ГТО", получить уникальный идентификационный номер (УИН), а также иметь медицинский допуск.