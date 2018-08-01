Участники "Тюменской осени" спели для тюменцев в ЦУМе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Посетителям и сотрудникам ЦУМа подняли настроение в рядовой будний день известные тюменские артисты.

Больше десяти известных и любимых песен современных и советских авторов исполнили участники фестиваля "Тюменская осень" Светлана Костко, Виктория Некрасова и Сергей Дьяконов-Дьяченков на концерте в холле центрального тюменского торгового центра. Взрослые и юные горожане подпевали лирическим "Надежда" и "По берегам Туры...", зажигательным "Наш сосед" и "Дружба" и кружились в танце.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Для артистов выступление на импровизированном концерте - своего рода репетиция перед большим песенным марафоном, который пройдет на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября.

"Я исполню старые добрые советские песни, сольно и в составе джазового оркестра. Точного графика пока нет, но планируется выступление не на одной, а на нескольких городских концертных сценах, в том числе на площади 400-летия Тюмени. Фестиваль будет проходить почти целый день", - рассказала солистка Тюменского джазового оркестра "Золотая труба" Светлана Костко.

Организаторы "Тюменской осени" обещают, что 9 сентября ни один микрорайон не останется в стороне от большого музыкального праздника. Более 100 артистов, выступят на площадках фестиваля. Репертуар самый разнообразный: современная популярная музыка, советские хиты, народные песни, инструментальная музыка. Среди участников - коллективы "Росстань" и "Яромилъ", театр казачьей музыки "Яр-Хмель", "Сибирская забава", народный хор русской песни им. Г. Цыбульского, коллективы "Лянок", "Сударушка", "Жемчужные узоры".

Одним из главных событий станет марафон оркестров на площади 400-летия Тюмени. Тюменский филармонический оркестр передаст эстафету джазовому оркестру "Золотая труба", городскому духовому оркестру и оркестру МЧС по Тюменской области.

Напомним, что концертные площадки будут работать 9 сентября с 10 до 16 часов. Их адреса можно найти на портале Тюмень-наш дом.

Татьяна Ковалева