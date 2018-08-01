Датские слойки и биточки из кальмаров: тюменцев знакомят с новым школьным меню

Булочки-бриоши, черничные маффины, шоколадные брауни, датские слойки со сливой и персиком, штрудели и берлинеры со швейцарским шоколадом - такими сладостями побалует тюменских ребятишек комбинат школьного питания "Центральный" в новом учебном году. Попробовать кулинарные изыски может любой желающий - гастрономическая площадка "Школьная перемена" будет работать 25 августа до 17 часов по ул. Севастопольской, 12.

Помимо выпечки, организаторы приготовили для дегустации и сытные блюда: биточки из индейки, говядины и рыбы, котлеты из минтая и кальмара, куриные котлетки с кабачками и сладким перцем. В эти блюда повара мастерски "прячут" морскую капусту и шпинат - не особенно любимые детьми, но очень полезные продукты. Родителям не стоит беспокоиться: их мальчики и девочки будут питаться в школьных столовых сбалансированно и вкусно. Замороженные полуфабрикаты и сдобу на площадке можно приобрести по доступным ценам.

Сотрудники комбината пояснили, что в школьное меню они стараются внедрить блюда кухонь других стран, адаптируя их под вкусовые предпочтения и нужды детей. Цель этого - развить гастрономический кругозор юных тюменцев, при этом и сохраняя привычную классику. Абсолютно все ингредиенты безопасны: никакого пальмового масла и соевых белков.

"Сегодня у жителей и гостей города есть замечательная возможность попробовать то, что готовится для школьников. У нас для детей разработано двадцатидневное цикличное меню, поэтому продукция разнообразная. Это мероприятие - преддверие еще большего фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября, где жители смогут познакомиться с новинками меню многих предприятий, узнать что-то новое про традиционные продукты и просто хорошо провести время с друзьями и родными", - рассказала заместитель директора департамента потребительского рынка администрации Тюмени Оксана Речкина.

Напомним, комбинат школьного питания "Центральный" работает с 1987 года. В минувшем учебном году предприятие обеспечивало питанием 70 тыс. школьников ежедневно.

Дарья Казакова