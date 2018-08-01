Гости фестиваля "Мед и хлеб" продегустируют тюменский иван-чай

Тюменский иван-чай - на фестивале "Тюменская осень" | Фото: ИА "Тюменская линия" Тюменский иван-чай - на фестивале "Тюменская осень" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вкусный и полезный иван-чай смогут продегустировать и купить жители Тюмени на фестивале "Мед и хлеб", который пройдет 9 сентября в рамках "Тюменской осени".

Как рассказал тюменским журналистам директор агрофирмы "Русич" Сергей Пульников на выбор горожанам предложат как классический иван-чай, так и с добавлением чабреца, мяты, мелиссы, боярышника и шиповника.

"Это стандартные самые популярные травы, нужные для организма. Иван-чай полезен для желудочно-кишечного тракта, для мужского и женского здоровья, используется он и в качестве регулятора давления. Его можно пить и перед сном - он не бодрит в ночь, но бодрит утром. Это исконно русский продукт и в мире его знают. Кроме того, иван-чай очень вкусный", - подчеркнул Сергей Пульников.

Свою деятельность компания "Русич" начала в 2014 году. Сегодня мощности иван-чайной фабрики – до 20 тонн в год. В 2017 году компания произвела 10 тонн чая, столько же запланировано и на 2018 год.

Сырье используется исключительно местное - это лист дикорастущего кипрея узколистного, который собирают и заготавливают в июле и августе. Сезон длится пять недель, листья собирают в Тюменском и Нижнетавдинском районе - в радиусе 150 км от фабрики, которая находится в д. Песьянка. Сбор ведут на заброшенных лугах вдали от трасс и производств.

Особенной является и технология приготовления листового ферментированного иван-чая, которую специалисты компании отработали после более чем сотни экспериментов. Дело в том, что сушка чая производится на конвейере теплом от дровяной печи.

"Большинство производителей иван-чая, а в стране их более сотни, используют технологию сушки на электричестве, в крайнем случае, на газу. Мы же сушим его теплом от огня, что придает чаю особый вкус. Я изучал китайский опыт, поэтому знаю, что именно такой чай ценится в мире", - рассказал Сергей Пульников.

В ближайшие месяцы для любителей чайного напитка агрофирма планирует выпустить листовой иван-чай с добавлением сушенных ягод - брусники, калины, рябины, малины, облепихи и черной смородины.

Отметим, иван-чай, а также сувенирную продукцию и экопродукты от агрофирмы "Русич" горожане смогут купить на площадке фестиваля "Тюменская осень" по адресу ул. Широтная, 116 (площадка школы №65).

В рамках фестиваля горожане смогут приобрести также рыбную, молочную и кондитерскую продукцию со специальными скидками. Заявки на участие поступили уже от 30 тюменских производителей. В их числе "ПРОДО "Тюменский бройлер", птицефабрики "Пышминская" и "Боровская", "Тюменьмолоко", "Сибрыбпром", "Золотые луга", "ПК "Молоко", кондитерская фабрика "Квартет".

Дополнительно гостям фестиваля предложат мясо на гриле, сочные бургеры и сэндвичи, кофе и чай с выпечкой, мороженое. Традиционная полевая кухня накормит желающих гречневой кашей.

Фестивальные площадки будут работать с 9 до 17 часов. Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева