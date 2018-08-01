В тюменских дворах разбивают новые газоны и обустраивают детские площадки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Придомовая территория на улицах Харьковской, 31 и Котельщиков, 36 меняется в лучшую сторону. Подрядная организация начала там работы в июне, сейчас специализированные организации ведут замену сетей, сообщает администрация Тюмени.

Ремонт дворовых территорий проинспектировали врио главы администрации города Руслан Кухарук и заместитель главы администрации Максим Афанасьев.

На придомовой территории на ул. Харьковской, 31 завершается асфальтирование, сделано основание под детскую площадку, и рабочие устанавливают малые архитектурные формы. Жильцы не остаются наблюдателями, а непосредственно участвуют в благоустройстве дворов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Заказчиков, прежде всего волнуют сроки - строительный сезон короткий. Итог благоустройства зависит от многих факторов, и не только от самих строительно-монтажных работ, - отметил Руслан Кухарук. - Так, на территории предварительно нужно заменить инженерные сети. Синхронизация работ – важный момент. Кроме того, обязательный аспект – озеленение и сохранность существующих насаждений".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во дворе, кроме основных работ, демонтировали старые бетонные ограждения и железные конструкции, а также стало больше места для газона и детской площадки.