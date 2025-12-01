Тюменская область стала второй в УФО по спросу на риелторов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,7 тыс. вакансий для агентов по недвижимости открыто в УФО с начала 2025 г, и это 16 % от всего объема вакансий в сфере "Строительство, недвижимость" в регионе.

Больше всего предложений для риелторов в разместили в Свердловской области (39 % от всего объема таких вакансий в ФО), на втором месте — Тюменская область (29 %), на третьем — Челябинская область (19 %), далее по убыванию — Ханты-Мансийский автономный округ (8 %), Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область (по 3 %), сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Профессия риелтора прекрасно подходит для старта карьеры, поскольку требования работодателей к опыту кандидатов, как правило, минимальны: 69 % вакансий доступны кандидатам-новичкам, остальные предполагают опыт работы по специальности, но в основном, небольшой — от одного до трех лет, 26%. Требования к навыкам чаще всего доступны для быстрого освоения, это, в частности, телефонные переговоры, деловое общение, активные продажи, заключение договоров, ведение переговоров, деловая переписка, клиентоориентированность, проведение презентаций, сопровождение клиентов и деловая коммуникация. Среди важных "мягких" навыков работодатели чаще всего отмечают грамотную речь, организаторские способности и мастерство межличностного общения", - рассказали авторы исследования.

Самые высокие заработки на Урале риелторам обещают в Тюменской области — медиана зарплатного предложения составила 150 тыс. рублей, далее — Свердловская область (147 тыс. 700 рублей), Челябинская область (104 тыс. 900 рублей).