Егор Попов вернулся в ХК "Рубин"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Форвард Егор Попов вернулся в тюменский хоккейный клуб "Рубин". Нападающий подписал контракт и поможет команде в стартующем вскоре чемпионате ВХЛ, сообщает ХК "Рубин".

Болельщикам знаком 21-летний нападающий. Он является тюменским воспитанником и начал путь в хоккей в родном клубе. Затем находился в школе челябинского "Трактора", после чего отправился за океан.

Зарекомендовав себя в юниорских канадских лигах, Попов вызывался в сборную России по своему возрасту. Вернувшись на Родину, Егор заключил соглашение с "Югрой" из Ханты-Мансийска, в рядах которой дебютировал в КХЛ.

При этом большую часть последних двух сезонов форвард провел в "Рубине". В 75 матчах он набрал 26 (10+16) очков. В чемпионате 2016/2017 Егор помогу тюменскому клубу дойти до полуфинала плей-офф ВХЛ.