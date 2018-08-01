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Егор Попов вернулся в ХК "Рубин"

Спорт, 10:03 24 августа 2018

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Форвард Егор Попов вернулся в тюменский хоккейный клуб "Рубин". Нападающий подписал контракт и поможет команде в стартующем вскоре чемпионате ВХЛ, сообщает ХК "Рубин".

Болельщикам знаком 21-летний нападающий. Он является тюменским воспитанником и начал путь в хоккей в родном клубе. Затем находился в школе челябинского "Трактора", после чего отправился за океан.

Зарекомендовав себя в юниорских канадских лигах, Попов вызывался в сборную России по своему возрасту. Вернувшись на Родину, Егор заключил соглашение с "Югрой" из Ханты-Мансийска, в рядах которой дебютировал в КХЛ.

При этом большую часть последних двух сезонов форвард провел в "Рубине". В 75 матчах он набрал 26 (10+16) очков. В чемпионате 2016/2017 Егор помогу тюменскому клубу дойти до полуфинала плей-офф ВХЛ.

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# Егор Попов , контракт , форвард , ХК Рубин , хоккей

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