Площадка "Школьная перемена" представит тюменцам меню XXI века

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Гастрономическая площадка "Школьная перемена" впервые состоится в Тюмени у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12) 25 августа с 10 до 18 часов.

Комбинат школьного питания "Центральный" проведет презентацию блюд школьного меню, которые будет поставлять в 2018-2019 учебном году в школьные столовые города Тюмени

Посетители площадки смогут попробовать разноцветные котлеты "Сфетофор", биточки с кальмаром, берлинеры с глазурью, донатсы с посыпкой, маффины со свежими фруктами и многое другое.

Блюда комбината приготовлены из свежих продуктов местного производства, разрешенных для детского питания, и учитывают все потребности растущего организма ребенка.