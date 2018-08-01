За привлечение туристов в Тюменскую область туроператоры получат субсидии из федерального бюджета

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Тюменская области включена в список приоритетных регионов России, привлечение туристов в которые, позволяет туроператорам рассчитывать на субсидии из федерального бюджета.

Как сообщает Минкультуры, 8 августа 2018 года утверждено постановление правительства Российской Федерации "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров".

Данный пилотный проект, отмечено в сообщении, был разработан Минкультуры России совместно с Минфином России в целях развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В соответствии с постановлением субсидии будут предоставляться туроператорам, обеспечивающим туристский поток в приоритетные регионы России.

В список регионов включены также республики Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский, Краснодарский (не включая г. Сочи) и Алтайский края, Иркутская и Сахалинская области, а также Архангельская и Вологодская области в рамках туристского маршрута "Серебряное ожерелье".

Также определены требования к реализуемым турпродуктам: минимальная продолжительность тура должна составлять не менее 5 дней за исключением культурно-познавательного маршрута "Серебряное ожерелье" (не менее 3 дней). Также для каждого региона установлено минимальное число туристов на одного туроператора.

Развитие туризма стало одним из перспективных направлений социально–экономического развития региона в конце 2014 года, когда была принята государственная программа Тюменской области "Основные направления развития внутреннего и въездного туризма" до 2020 года.

К началу 2018 года на территории Тюменской области насчитывалось 1 тыс. 867 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Среди объектов, пользующихся особой популярностью у российских и зарубежных туристов, — Тобольский кремль, Абалак и Ялуторовский острог, частный музей Григория Распутина в селе Покровском, комплекс музеев Тюмени. Большой интерес у гостей региона к историческому наследию Ялуторовска, Ишима. Традиционными стали "Музыкальное лето в Тобольском кремле", фестиваль "Абалакское поле", Масленица в Ялуторовске.

Наряду с известными санаторно-курортными учреждениями, пользующимися заслуженной репутацией, растет количество обустроенных термальных источников, открываются крупные центры отдыха, ориентированные на спортивные и оздоровительные мероприятия. Для создания комфортных условий для российских и зарубежных туристов за последнее десятилетие в области введены в эксплуатацию 53 новые гостиницы. Сегодня гостиничный фонд составляет 10 тыс. 350 мест.

Весомым шагом к повышению туристской привлекательности региона можно считать открытие в январе 2017 года — после масштабной реконструкции — международного аэропорта Рощино с пассажиропотоком более 1,5 млн человек в год. Эту реконструкцию на условиях софинансирования осуществляли Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2017 году Тюменскую область, по данным Тюменской областной думы, посетили около 2,7 млн туристов и более 850 тыс. экскурсантов.