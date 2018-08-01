В День знаний за парты в Тюменской области сядут двадцать три тысячи первоклашек

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Более 23 тыс. первоклашек сядут за парты школ Тюменской области в новом учебном году. В День знаний учеников примут новые образовательные учреждения: второй корпус гимназии № 49 в микрорайоне Ямальский-2 областного центра, в селе Малая Зоркальцева Тобольского района и Тоболова в Ишимском районе, а также "Роснефть-класс" в школе №25 Тюмени, рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Как отметили в ведомстве, число первоклассников увеличивается с каждым годом – так, в 2015 году в первый раз в школу пошла 21 тыс. ребят, в 2016 – уже 22 тыс., в 2017 - около 23 тыс. Всего школы региона откроют двери для 201 тыс. учеников. Во всех школах области 1 сентября ребят ждут торжественные линейки, открытые уроки и классные часы.

В новом учебном году школьников ждут интересные открытия. Так, например, в 39 школах Тюменской области появятся инновационные лаборатории – НаукоЛабы, которые помогут в развитии инженерного мышления и подготовке будущих кадров. Расширится география школ, внедряющих программы финансовой, правовой и потребительской грамотности. Кардинально изменится концепция преподавания информатики.

На уроках школьники будут не только изучать строение компьютера. В программе - исключительно полезные и увлекательные кейсы по 3D-моделированию, языку программирования Scratch, созданию сайтов с помощью инструментов Google, работа в программе КОМПАС-3D, решение задач с использованием языка программирования С++.

Эти знания помогут ребятам освоить компетенции, владеть которыми особенно важно в условиях IТ-насыщенной образовательной среды и стремительно развивающейся сферы информационных технологий.

Николай Ступников