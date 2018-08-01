Первосентябрьские букеты в корейском стиле популярны в 2018 году

Фото цветочного салона "Ананас" Фото цветочного салона "Ананас"

Цветочный тренд – 2018: скромный букет в ягодной гамме и корейской стилистике рекомендуют приобретать родителям тюменские флористы к 1 сентября.

Флористы цветочного салона "Ананас" рассказали, что при выборе цветочной композиции в подарок учителю, родители стараются соответствовать современным тенденциям цветочной моды.

"В целом ко Дню знаний в моде тоже самое, что и десять лет назад. Родители покупают на первое сентября букеты из хризантем и роз, много заказов на герберы и кустовые хризантемы. Либо же заказывают модные букеты в корейском стиле, он остается в тренде", - описала цветочную моду флорист "Ананаса" Дарья Гурова.

Корейский стиль диктует флористам использовать матовую пленку, плотную бумагу, необычные текстуры, а также оформлять цветы вовсе без упаковки, завязав их красивой лентой. Популярны ко Дню знаний и цветочные композиции в корзинах и коробках.

"К первому сентября с удовольствием заказывают составленные букеты в коробочках и корзиночках. Родители всегда переживают, куда и как учитель поставит букеты. Композиции в коробках и корзинах выигрывают удобством и практичностью: внутри них цветы уже в губке. По этой же причине недавно стали входить в моду и деревянные ящики", - рассказала флорист.

По ее словам, первосентябрьский букет всегда выделяется особой цветовой гаммой – ягодной. Начало осени красит букеты в ее яркие цвета: бардовый, фиолетовый, марсала. Любопытно, что в 2018 году классическая цветовая палитра школьного букета оказалась в тренде сезона, благодаря ультрафиолетовым цветам.

"Институт цвета Panton в 2018 году выбрал цветом года ультрафиолет. Если на свадебных букетах эта мода отразилась явно, то дизайн школьных букетов просто оказался в пуле тренда. Остается популярным использование канцелярии в первосентябрьской флористике", - пояснила Дарья Гурова.

Так в "Ананасе" оформляют букеты, используя в качестве обертки контурные атласные карты, составляют букеты с карандашами, линейками и прочей школьной атрибутикой.

Соревнований по размерам букетов и его стоимости не бывает, заверила Дарья Гурова. Первосентябрьский букет – это, прежде всего, знак внимания учителю, к тому же торжественный момент для школьника, особенно, когда первоклассник несет свой первый букет своей первой учительнице. Поэтому по традиции флористы делают компактные букеты.

Такой цветочный подарок в салоне "Ананас" можно приобрести в среднем от 500 до 800 рублей. В коробках, корзинах или деревянных ящиках композиции обойдутся покупателю от 1,5 тыс. рублей, в зависимости от выбранной фурнитуры. Традиционно родители заказывают цветы за неделю до праздника.

По пожеланию дарителей, в цветочных салонах Тюмени упакуют выращенные дома цветы.

Лина Орлова