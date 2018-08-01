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В Заводоуковске в День знаний школьников пригласят в веселую академию

Общество, 10:49 13 августа 2018

uao.mos.ru

1 сентября во всех школах Заводоуковска прозвучат первые звонки. После торжественных линеек по традиции для школьников и их родителей состоится праздничная программа на Центральной площади города, сообщает администрация городского округа.

Главные персонажи Клеточка и Линеечка пригласят ребят в веселую академию. После торжественного открытия начнется интерактивно-развлекательная программа "Тайна школьного портфеля". Затем для мальчишек и девчонок пройдут конкурсно-игровая программа "Буквы А и Я – дружная семья", танцевальная программа "Ну-ка, цифры, встаньте в ряд!".

На протяжении всего праздника будут организованы веселая фотосессия со сказочными персонажами, работа батута, площадки фейс-арта и др.

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# День знаний , Заводоуковск

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